Rishi Sunak en Égypte pour des discussions sur Israël et Gaza

LONDRES, 20 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rend en Égypte vendredi, dans le cadre d'un voyage au Proche-Orient au cours duquel il s'efforce de convaincre les dirigeants de la région d'éviter une escalade du conflit. Rishi Sunak était à Jérusalem jeudi pour manifester son soutien à Israël et tenter de négocier un moyen d'obtenir la libération des otages détenus par le Hamas et d'autoriser l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il a ensuite rencontré, en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, qu'il a encouragé à utiliser son influence régionale en faveur de la stabilité. (Andrew MacAskill, version française Augustin Turpin)