Riester regrette l'attribution d'un César à Polanski

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de la Culture Franck Riester a regretté samedi l'attribution d'un César du meilleur réalisateur à Roman Polanski en raison des controverses liées au cinéaste.

Les accusations de viols contre Roman Polanski et la place des femmes dans le cinéma français ont imprégné vendredi soir la 45e cérémonie des César.

Avant la cérémonie, boycottée par le réalisateur et son équipe, la police a repoussé des manifestants venus protester près de la salle Pleyel, lieu de la soirée, munis de pancartes dénonçant les "César de la honte" ou scandant le slogan "Violeur on te voit, victime on te croit".

Le film "J'accuse" du réalisateur franco-polonais a finalement obtenu trois statuettes dont celle de la meilleure réalisation, le César du meilleur film revenant à "Les Misérables" de Ladj Ly.

"Avec cette remise de César, la difficulté c'est qu'on ne célèbre pas simplement l'oeuvre, on célèbre aussi l'homme", a réagi samedi Franck Riester au micro d'Europe 1. "Dans le cas de Roman Polanski, c'es très difficile, très compliqué car il y a un doute, de nombreuses femmes ont dit qu'elles avaient été agressées par lui."

"Célébrer l'homme est un signal qui est envoyé négativement à un moment où la chape de plombe sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d'exploser dans notre pays."

Le ministre de la Culture a également promis d'"accompagner la profession pour qu'il y ait une transformation de la gouvernance de l'Académie des César et aussi une transformation du collège électoral pour davantage de parité et de diversité".

(Jean-Stéphane Brosse)