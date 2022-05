Richemont : Ventes annuelles meilleures que prévu, les discussions sur YNAP se poursuivent

ZURICH, 20 mai (Reuters) - Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a déclaré vendredi que les discussions avec ses partenaires de "Luxury New Retail" devraient être conclues "dans un avenir proche", après que la forte demande américaine pour ses bijoux et ses montres a fait grimper le bénéfice net et les ventes au cours des 12 mois se terminant en mars.

Le géant suisse du luxe n'a pas donné plus de détails concernant la possible cession du détaillant en ligne YOOX Net-a-Porter (YNAP), notamment en vendant une participation à Farfetch, mais le groupe s'est contenté de dire que les discussions avec ses partenaires de "Luxury New Retail" se poursuivaient.

"Dans un domaine aussi éminemment complexe, les processus ne peuvent qu'être lents. Nous espérons conclure dans un avenir proche", a déclaré Richemont dans un communiqué.

Le groupe a précisé qu'il était bien placé pour bénéficier d'une éventuelle reprise de la demande, mais qu'il conservait la flexibilité nécessaire pour gérer les incertitudes au niveau mondial.

Le bénéfice net a augmenté de 61% à 2,079 milliards d'euros, contre une estimation moyenne à 2,745 milliards selon les données Refinitiv, tandis que les ventes ont bondi de 44% à 19,181 milliards d'euros, dépassant une estimation à 18,778 milliards.

La société a proposé de verser un dividende de 2,25 francs suisses ainsi qu'un dividende spécial additionnel de 1 franc par action, après un dividende ordinaire de 2 francs il y a un an.

Richemont a déclaré que sa décision de suspendre ses activités commerciales en Russie avait entraîné une charge de 98 millions d'euros en frais d'exploitation. Il a également procédé à des ajustements de valeur de 70 millions d'euros pour les stocks détenus en Russie. (Reportage Silke Koltrowitz; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)