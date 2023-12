Richemont renonce à vendre YNAP à Farfetch

Richemont renonce à vendre YNAP à Farfetch













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Le groupe de luxe Richemont, propriétaire de Cartier, a annoncé lundi l'abandon de son projet de cession d'une partie de son activité de mode et d'accessoires en ligne Yoox Net-A-Porter (YNAP) au détaillant de produits de luxe en ligne Farfetch. Cet abandon intervient après que le géant sud-coréen du commerce électronique Coupang a déclaré plus tôt ce lundi prévoir d'acheter Farfetch. Richemont avait conclu l'an dernier un accord pour céder une participation initiale de 47,5% dans YNAP à Farfetch. L'accord prévoyait aussi que le promoteur du Dubai Mall, Mohamed Alabbar, prenne une participation de 3,2% dans Farfetch par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement Symphony Global. "En raison de la transaction envisagée annoncée par Farfetch le 18 décembre 2023, les accords annoncés en août 2022 ne peuvent être menés à bien", a déclaré Richemont lundi. "Par conséquent, Richemont, Farfetch et Symphony Global, l'un des véhicules d'investissement de M. Mohamed Alabbar, ont mis fin aux accords". Richemont indique qu'il va réévaluer les options pour YNAP "afin d'exploiter au mieux ses forces et son potentiel sous une nouvelle direction". (Reportage John Revill, Blandine Hénault pour la version française)