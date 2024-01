Richemont : Progression des ventes en Chine au T3, l'action grimpe en bourse

(Actualisé avec cours de Bourse, détails) ZURICH, 18 janvier (Reuters) - Le groupe suisse Richemont, propriétaire du joaillier Cartier, a fait état jeudi de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre 2023, notamment grâce à une forte progression en Chine, ce qui a fait bondir l'action de 8,4% à l'ouverture de la Bourse de Zurich. La société a déclaré que ses ventes au troisième trimestre, à taux de change constants, ont augmenté de 25% en Chine, y compris Hong Kong et Macao, écartant les craintes d'un ralentissement dans cette région clé pour le secteur. Une baisse des ventes de 3% en Europe nuance toutefois ce tableau. Luca Solca, analyste chez Bernstein, a qualifié de "confortables" les résultats de Richemont, qui possède également les marques Jaeger-LeCoultre, IWC et Piaget. Hors effets de change, les ventes de Richemont ont augmenté de 8% au cours du dernier trimestre de 2023, ce qui est supérieur à la hausse de 5% enregistrée au troisième trimestre, mais inférieur à celle de 19% au deuxième. Le secteur du luxe a été ébranlé ces derniers mois par une inflation persistante, des taux d'intérêt élevés et une hausse des prêts hypothécaires aux États-Unis, qui ont sapé l'appétit des clients. Malgré ce que Richemont a décrit comme un environnement économique et géopolitique incertain, les activités de joaillerie de la société - qui possède également Van Cleef & Arpels - ont continué à bien se porter, avec une hausse de 12%. Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux, a salué les résultats du groupe, soulignant la performance sur le continent américain, où les ventes ont augmenté de 8%. "Sommes-nous sortis de l'auberge pour le luxe ? Pas du tout, et le premier semestre 2024 risque d'être délicat", a-t-il toutefois averti. "Cependant, je serais réticent à parier contre le secteur", a-t-il ajouté. L'action Richemont gagne 8% à 1033 CET, tandis que Moncler avance de 2,8% à Milan et LVMH, Kering et Hermès entre 2 et 1,5% à Paris. (Reportage John Revill, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)