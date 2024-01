Richemont- Les ventes progressent de 4% au T3

Richemont- Les ventes progressent de 4% au T3













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Le groupe suisse Richemont, propriétaire la maison de joaillerie Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 4% de ses ventes au troisième trimestre. Les ventes de Richemont ont atteint 5,59 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de 2023, a déclaré le groupe, qui possède également de marques horlogères telles que Jaeger-LeCoultre, IWC et Piaget. Ce chiffre bat les prévisions de Barclays (5,48 milliards d'euros) et de RBC (5,44 milliards d'euros), mais n'ont pas atteint les 5,7 milliards d'euros attendus par la Zuercher Kantonalbank. Le groupe a enregistré une baisse de 4% de ses ventes au cours du trimestre en Europe, alors que toutes les autres régions ont enregistré une augmentation de leurs ventes. Hors effets de change, les ventes globales de Richemont augmenté de 8% au cours du trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 12% enregistrée au cours des six mois précédents. Le secteur du luxe a été ébranlé ces derniers mois par une inflation persistante, des taux d'intérêt élevés et une hausse des prêts hypothécaires aux États-Unis, qui ont sapé l'appétit des clients. La reprise plus lente que prévu en Chine après les restrictions du COVID-19 et la faible confiance des consommateurs ont également pesé sur les performances du secteur. (Reportage John Revill, version française Diana Mandiá)