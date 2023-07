Richemont: Les faibles ventes en Amérique pèsent sur la croissance au 1er trimestre

par John Revill ZURICH (Reuters) - Richemont a fait état lundi d'une hausse de ses ventes de 14% sur la période avril-juin, en deçà des attentes, tandis que la demande a reculé au Etats-Unis. Le titre était en baisse de 9,8% à 09h38 GMT à Zurich, entraînant dans sa chute d'autres géants du luxe tels que LVMH, Hermes et Kering, qui ont également enregistré des baisses allant de 1% à 3,7%. Le groupe suisse de luxe, propriétaire de Cartier, a fait état d'une baisse des ventes de 4% en Amérique, notamment aux États-Unis, où l'on s'inquiète depuis quelques mois d'un ralentissement de la demande de produits de luxe. "Jusqu'à présent, la consommation aux États-Unis a remarquablement bien résisté, malgré le resserrement agressif de la Fed. Les résultats de Richemont suggèrent que nous commençons à voir cette réduction des dépenses", a commenté Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital. Cependant, une forte reprise de l'activité en Asie-Pacifique avec une croissance de 32% a largement compensé les ventes "en demi-teinte" en Amérique, grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et à la réouverture des frontières. Au niveau du groupe, Richemont a enregistré une hausse de ses ventes de 14% à 5,322 milliards d'euros sur le trimestre, le premier de son exercice décalé. Les analystes de Barclays s'attendaient à des ventes de 5,43 milliards d'euros, tandis que ceux de Bank Vontobel tablaient sur 5,54 milliards d'euros. À taux de change constants, la hausse des ventes est de 19% tandis que les analystes tablaient sur 20%, selon Luca Solca, analystes chez Bernstein. L'augmentation des ventes a été tirée par la joaillerie, dont le chiffre d'affaires a progressé de 19% pour atteindre 3,60 milliards d'euros. Richemont ne publie pas de bénéfices pour le premier trimestre. (Reportage de John Revill, version française Dina Kartit, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)