Richemont bondit après des vente en hausse malgré les troubles à Hong Kong

ZURICH (Reuters) - Les ventes du groupe suisse Richemont, propriétaire entre autres des bijoux Cartier et des montres Jaeger-LeCoultre, ont progressé de 4% au troisième trimestre, la croissance à deux chiffres affichée par la Chine et la Corée du Sud permettant de limiter l'impact des mouvements de protestations à Hong Kong et de la faiblesses de l'activité au Japon.

A 10h15, le titre progressait de 4,85% à 80,9 euros à la Bourse de Zurich, les analystes saluant ainsi les performances de sa division joaillerie et la capacité du groupe à résister aux défis auxquels est confrontée l'industrie du luxe.

Les ventes, qui ont totalisé 4,16 milliards d'euros, ont toutefois ralenti par rapport au premier semestre (+6%).

Richemont et les autres horlogers suisses font face à un déclin marqué de leur premier marché, Hong Kong, alors que les tensions géopolitiques dans d'autres régions du monde et une profonde réorganisation du réseau de distribution des montres ont participé à une dégradation de la demande.

Le marché japonais est également en recul (-7%) en raison de la baisse des dépenses des touristes, liée à la vigueur du yen.

