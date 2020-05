Richemont: Baisse de 67% du bénéfice annuel, pénalisé par la crise du coronavirus

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Richemont, qui a fait état vendredi d'un bénéfice annuel en baisse de deux tiers, a déclaré observer une forte demande en Chine mais a dit s'attendre globalement à des turbulences dans les mois à venir en raison de la crise du coronavirus.

Le numéro deux mondial du luxe, propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels, a dégagé sur l'exercice annuel clos fin mars un bénéfice d'exploitation en repli de 67% à 931 millions d'euros, contre un consensus des analystes qui prévoyait 1,29 milliard. Le chiffre d'affaires, en hausse de 2% à 14,238 milliards d'euros, est en revanche conforme aux estimations.

Selon le groupe suisse, également propriétaire des horlogers Piaget, IWC et Vacheron Constantin, le comparatif sur le dernier exercice annuel est en partie défavorable car le précédent exercice annuel avait été bonifié par un gain exceptionnel après impôts de 1,4 milliard d'euros. Sans cet élément, la baisse n'aurait été que de 34%.

La division horlogère est celle qui a le plus souffert avec un bénéfice d'exploitation en baisse de 20% et un chiffre d'affaires en repli de 4% sur l'exercice écoulé. La joaillerie, principale division du groupe, a mieux résisté avec des ventes en hausse de 2% et un résultat opérationnel en baisse de 7%.

Richemont a dit commencer à observer des signes d'amélioration, notamment en Chine, où l'épidémie de coronavirus a émergé en décembre, avant de se répandre dans le reste du monde. "Depuis la réouverture de nos 462 boutiques en Chine, nous constatons une forte demande", a souligné le groupe.

Johann Rupert, le président du groupe, s'attend toutefois à ce que l'impact de la crise persiste sur le reste de l'année.

"La fermeture de nos points de vente internes et externes, le changement d'attitude vis-à-vis de la consommation et le faible moral des consommateurs pèseront sur les résultats de cette année", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était impossible de faire des prévisions significatives à ce stade.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont progressait dans les premiers échanges de 0,3%.

(John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)