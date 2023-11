Richemont affiche un bénéfice semestriel inférieur aux attentes

ZURICH, 10 novembre (Reuters) - Richemont a fait état vendredi d'un bénéfice semestriel inférieur aux attentes, le groupe suisse illustrant à son tour les difficultés actuelles du secteur du luxe face à la prudence de sa clientèle fortunée. Le propriétaire de Cartier, Piaget et IWC a affiché un bénéfice de 1,51 milliard d'euros pour les six mois se terminant fin septembre, en deçà des 2,17 milliards d'euros attendus par les analystes selon un consensus de la Banque cantonale de Zurich. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 10,22 milliards d'euros, contre 9,68 milliards d'euros un an plus tôt, un résultat là encore inférieur aux 10,34 milliards attendus par les analystes. Pour la période juillet-septembre, les ventes à changes constants ont augmenté de 5% malgré un ralentissement en Europe. Les ventes de joaillerie ont progressé de 9% mais celles de l'horlogerie ont baissé de 4%. "La croissance s'est ralentie au deuxième trimestre alors que la pression inflationniste, le ralentissement de la croissance économique et les tensions géopolitiques ont commencé à affecter le moral des clients, une tendance accentuée par de fortes bases de comparaison", a déclaré Johann Rupert, président du conseil d'administration, dans un communiqué. "En conséquence, nous avons constaté une normalisation générale des anticipations de croissance du marché dans l'ensemble du secteur." (Reportage John Revill, version française Augustin Turpin)