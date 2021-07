Richard Gasquet en demie à Umag, Carlos Alcaraz également

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Dernier Français en lice au tournoi de Umag (Croatie), Richard Gasquet s'est imposé cet après-midi. Le Biterrois a conclu l'affaire en deux manches face à Damir Dzumhur (6-3/7-6). Malgré tout, il a passé près de 2h sur le court et cela pourrait peser dans la balance au moment d'affronter Daniel Altmaier en demi-finale demain. L'Allemand, opposé à la tête de série n°2 Dusan Lajovic, n'a eu besoin que d'1h30 et deux sets (6-2/6-4). L'autre match du dernier carré opposera Carlos Alcaraz à son compatriote Albert Ramos-Vinolas. Le premier, véritable prodige du tennis et star en devenir, a bataillé contre Filip Krajinovic, finaliste du côté d'Hambourg la semaine passée, mais s'est finalement imposé 7-6/2-6/6-1 après 2h20. Le second a quant à lui économisé des forces en étrillant Stefano Travaglia en à peine plus d'une heure 6-2/6-1.