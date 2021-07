Richard Carapaz décroche l'Or, podium royal et Gaudu 7ème

par Arthur Cremers (iDalgo)

Richard Carapaz est champion olympique ! Le cycliste équatorien a réalisé la course parfaite pour s'offrir l'Or au Japon. Sous une chaleur extrême, Wout van Aert n'a pas pu confirmer toutes les attentes placées en lui. Surveillé par tous ses concurrents, le Belge n'est pas parvenu à s'isoler et c'est Carapaz qui en a profité. Parti avec Brandon McNulty, le sud-Américain a lâché son compagnon sur les dernières portions élevées du Fuji International Speedway. Le troisième du dernier Tour de France a ensuite filé en solitaire vers le deuxième sacre olympique de l'histoire de son pays. Derrière, cela s'est joué au sprint. À ce jeu là, Wout van Aert (2ème) et Tadej Pogacar (3ème) ont été les plus forts et leur domination a fait écho à leur forme extraordinaire sur le Grande Boucle. David Gaudu a également participé à ce sprint entre huit coureurs et termine 7ème, en tant que premier Français.