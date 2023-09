Reynders chargé de la Concurrence après la mise en retrait de Vestager

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a déclaré mardi s'être vu remettre le portefeuille de la Concurrence à la suite de l'annonce de la mise en retrait de la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, qui brigue la présidence de la Banque européenne d'investissement (BEI). "Je vais continuer de garantir que la politique et les règles de l'UE en matière de concurrence sont appliquées vigoureusement", a-t-il écrit sur le réseau social X (anciennement Twitter), remerciant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour sa confiance. Margrethe Vestager a annoncé être, depuis ce jour, officiellement candidate à la présidence de la BEI et avoir pris un congé sans solde de la Commission afin de se concentrer sur cette candidature. Ces annonces interviennent après des semaines mouvementées pour Margrethe Vestager, critiquée - notamment par le président français Emmanuel Macron - pour avoir choisi une économiste américaine, Fiona Scott Morton, à la tête de la direction européenne de la concurrence. Alors que la prise de poste devait être effective au 1er septembre, machine arrière a été faite mi-juillet sur le dossier. Didier Reynders et Margrethe Vestager sont tous deux issus du mouvement libéral européen Renew Europe. (Reportage GV De Clercq, rédigé par Jean Terzian)