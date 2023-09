Rexel annonce le placement d'une émission d'obligations liées au développement durable de 400 ME

6 septembre (Reuters) - Rexel SA: * REXEL A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE D'UN MONTANT DE 400 MILLIONS D'EUROS * A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT DE SES OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, NON ASSORTIES DE SÛRETÉS ET REMBOURSABLES EN 2030 POUR EUR 400 MLNS AU TAUX DE 5,250% * LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET LA COTATION DES OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ EURO MTF DE LA BOURSE DU LUXEMBOURG DEVRAIENT INTERVENIR AUTOUR DU 13 SEPTEMBRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)