Revers pour Roche dans deux essais cliniques sur un candidat-médicament contre Alzheimer

par Ludwig Burger

(Reuters) -Roche a annoncé lundi que son candidat traitement de la maladie d'Alzheimer, le gantenerumab, n'avait pas ralenti significativement le déclin cognitif de malades aux premiers stades de cette affection neurodégénérative dans deux essais cliniques distincts.

Ce revers sur un potentiel "blockbuster" (médicament générant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars par an) a fait plonger le titre du laboratoire suisse, qui apparaît désormais distancé par la biotech américaine Biogen et le laboratoire japonais Eisai dans la course au traitement dans ce domaine thérapeutique.

Le titre Roche cédait d'environ 3,5% à la mi-journée alors que la Bourse de Zurich s'inscrivait en baisse de 0,76% au même moment.

Les essais Graduate I et II, qui ont porté sur près de 2.000 patients souffrant d'une maladie d'Alzheimer dans les premières phases suivis pendant plus de deux ans, ont comparé l'efficacité d'un placebo et celle du gantenerumab, un anticorps monoclonal injectable dirigé contre le peptide bêta-amyloïde, principale molécule présente dans les plaques amyloïdes qui s'accumulent autour des neurones des malades.

Il est apparu que le déclin cognitif, mesuré grâce à une échelle d'évaluation clinique reconnue, a été légèrement réduit chez les patients ayant reçu le gantenerumab par rapport à ceux ayant reçu le placebo dans les deux volets de l'étude.

Mais la différence s'est avérée non significative statistiquement parlant dans les deux cas, a précisé le laboratoire dans son communiqué.

Pour les analystes, les marchés financiers risquent d'être refroidis par cette nouvelle déception, qui s'inscrit dans le sillage d'un revers au printemps sur un traitement anticancéreux par immunothérapie (tiragolumab).

"Les déceptions dans le pipeline des médicaments en développement ont été un peu trop fréquentes pour maintenir le titre dans notre liste de favoris", ont souligné des analystes de la Luzerner Kantonalbank (banque cantonale de Lucerne-NDLR) dans une note.

En septembre dernier, Biogen et Eisai ont fait état de résultats prometteurs pour leur candidat médicament lecanemab, autre anticorps dirigé contre le bêta-amyloïde, qui a permis de réduire le déclin clinique de 27% par rapport au placebo chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer à un stade précoce, après 18 mois.

(Reportage Ludwig Burger à Francfort, avec John Revill à Zurich ; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)