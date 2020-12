Revers majeur pour Sanofi dans le développement de son vaccin anti-COVID

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé vendredi un retard dans le programme de développement de son vaccin contre le COVID-19 développé avec GlaxoSmithKline (GSK) en raison d'une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes âgées, ce qui constitue un revers majeur pour le groupe pharmaceutique dans la course mondiale au vaccin contre le nouveau coronavirus.

"Chez des adultes âgés de 18 à 49 ans, les résultats intermédiaires de l’étude de phase I/II ont montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui se sont rétablis d’une infection COVID-19, mais une faible réponse immunitaire chez les adultes plus âgés, potentiellement attribuable à une concentration insuffisante d’antigènes", ont expliqué les deux groupes dans un communiqué.

Par conséquent, les deux entreprises vont lancer une nouvelle étude de phase IIb qui devrait débuter en février 2021. Si les données sont positives, la phase III - phase finale de développement - débuterait au deuxième trimestre de 2021.

En cas de résultats positifs, la soumission de demandes d’approbation auprès des autorités réglementaires interviendrait au deuxième semestre de 2021, ce qui aura pour effet de repousser au quatrième trimestre de 2021 la mise à disposition potentielle du vaccin.

Celle-ci était initialement prévue au début du deuxième semestre 2021.

DÉCEPTION

"Les résultats de l’étude ne sont pas à la hauteur de nos espérances", a reconnu le président de GSK Vaccines, Roger Connor, cité dans le communiqué.

"La stratégie à suivre a été identifiée, et nous sommes confiants et fermement résolus à développer un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19", a déclaré de son côté Thomas Triomphe, vice-Président exécutif et responsable de Sanofi Pasteur.

Le candidat vaccin développé par les deux groupes s'appuie sur la même technologie classique utilisée par Sanofi contre la grippe saisonnière. Il est associé à un adjuvant, produit destiné à stimuler son action, élaboré par GSK.

Treize autres candidats vaccins contre le COVID-19, qui a fait plus de 1,5 million de morts à travers le monde, ont déjà atteint la phase des derniers essais cliniques.

Celui de l'alliance Pfizer et BioNTech, basé sur la technologie innovante de l'ARN messager, a même déjà commencé à être utilisé au Royaume-Uni depuis mardi.

Sanofi travaille sur un autre candidat vaccin avec l'américain Translate Bio à partir de la technologie de l'ARN messager.

Les essais de phase I de ce vaccin devraient commencer ce mois-ci.

