Réunion surprise du conseil de surveillance de la BCE sur le secteur bancaire

Réunion surprise du conseil de surveillance de la BCE sur le secteur bancaire













FRANCFORT, 17 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) convoque ce vendredi une réunion surprise du conseil de surveillance pour discuter du stress et des vulnérabilités dans le secteur bancaire après une récente volatilité des marchés, a déclaré un porte-parole de l'institution.

Les actions des banques ont été chahutées cette semaine, affectées premièrement par la faillité aux Etats-Unis de la Silicon Valley Bank puis par les déboires de Credit suisse. "Le conseil de surveillance se réunit pour échanger des points de vue et faire le point sur les développements récents dans le secteur bancaire", a déclaré le porte-parole à Reuters. Cette réunion succède à une réunion similaire en début de semaine et intervient au lendemain d'une hausse de taux d'un dem-point. Une personne proche des discussions a fait savoir que l'objectif de cette réunion était de contrôler la liquidité dans le secteur bancaire de la zone euro et d'observer toute vulnérabilité à un "bank run", lorsque les clients retirent en masse leur argent d'une banque. La source a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que la BCE prenne des mesures en conséquence dans l'immédiat. (Balazs Koranyi et John O'Donnell, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)