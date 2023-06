Réunion secrète des responsables des services de renseignement mondiaux à Singapour

SINGAPOUR, 4 juin (Reuters) - Les responsables de certains des grands services de renseignement du monde ont participé à une réunion tenue secrète organisée à Singapour en marge de la conférence du dialogue Shangri-La sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique.

C'est la première fois que la tenue d'une telle réunion est rapportée, bien que ces événements soient organisés par le gouvernement de Singapour en marge du sommet depuis plusieurs années. Les Etats-Unis, la Chine et l'Inde ont notamment participé à la réunion. "Il existe un code tacite entres les services de renseignement selon lequel ils peuvent se parler lorsque la diplomatie plus formelle et ouverte est compliquée", a déclaré une personne au fait des discussions. "C'est un facteur très important lorsque des tensions existent, et l'événement de Singapour contribue à le promouvoir." Les cinq sources qui se sont exprimées ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question. Un porte-parole du ministère singapourien de la Défense a expliqué que "les participants (de la conférence du dialogue Shangri-La), notamment les responsables des services de renseignement, profitent de l'opportunité pour rencontrer leurs homologues". "Le ministère de la Défense de Singapour pourrait faciliter certaines de ces réunions" a-t-il ajouté. "Les participants ont trouvé que de telles réunions, organisées en marge (de la conférence), étaient bénéfiques." Les grandes réunions de la communauté du renseignement sont rares et ne sont généralement pas médiatisées. Bien que peu de détails aient filtré, la guerre en Ukraine figurait vendredi à l'ordre du jour de la réunion, a indiqué une personne au fait des discussions. Les chefs des services de renseignement se sont rassemblés jeudi de manière informelle. Aucun responsable russe n'était présent, a indiqué une source. Le vice-ministre ukrainien de la Défense, présent à la conférence du dialogue Shangri-La, a dit qu'il n'avait pas participé à la réunion des responsables des services de renseignement. Une autre source a déclaré que les discussions s'étaient tenues dans un esprit de collaboration et de coopération. (Reportage Xinghui Kok, Raju Gopalakrishnan et Greg Torode; version française Camille Raynaud)