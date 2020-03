Réunion mardi des ministres des Finances du G7

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réuniront mardi matin dans le cadre d'une téléconférence pour examiner les dispositions prises face à l'épidémie de coronavirus et à ses conséquences économiques, a-t-on appris de source proche de l'organisation.

L'entretien, dirigé par le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, donnera probablement lieu à une déclaration des Etats membres, qui restent en contact étroit et coordonnent leurs efforts, a-t-on ajouté.

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada), qui se sont entretenus la semaine dernière, se sont engagés à coordonner leurs mesures sanitaires comme économiques et ont annoncé que leurs ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale se consulteraient chaque semaine.

