Réunion impromptue du Conseil des gouverneurs de la BCE ce mercredi

FRANCFORT, 15 juin (Reuters) - Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) tiendra ce mercredi une réunion impromptue pour discuter des récents dégagements sur le marché des emprunts d'Etat, a annoncé un porte-parole de l'institution.

Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis que la BCE a annoncé jeudi qu'elle relèverait ses taux d'intérêt en juillet et en septembre.

L'écart entre le rendement du Bund allemand à dix ans et son équivalent italien a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de deux ans, sur fond d'inquiétudes quant à l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur les pays les plus endettés du bloc monétaire.

"Le Conseil des gouverneurs tiendra une réunion ad hoc mercredi pour discuter des conditions actuelles du marché", a déclaré un porte-parole de la BCE. (Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par)