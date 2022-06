Réunion impromptue de la BCE ce mercredi sur les marchés obligataires

FRANCFORT (Reuters) - Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) tiendra ce mercredi une réunion impromptue pour discuter des récents dégagements sur les marchés des emprunts d'Etat, a annoncé un porte-parole de l'institution.

Les rendements obligataires ont nettement augmenté depuis que la BCE a annoncé jeudi dernier qu'elle relèverait ses taux d'intérêt en juillet et en septembre pour endiguer l'inflation.

L'écart (ou "spread") entre le rendement du Bund allemand à dix ans et son équivalent italien a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de deux ans, sur fond d'inquiétudes quant à l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur les pays les plus endettés du bloc monétaire.

"Le Conseil des gouverneurs tiendra une réunion ad hoc mercredi pour discuter des conditions actuelles du marché", a déclaré un porte-parole de la BCE.

La réunion est prévue à 09h00 GMT et la publication d'un communiqué n'est pas certaine, ont fait savoir plusieurs sources.

Les convocations à cette réunion surprise ont été envoyées mardi et certains membres de l'institution qui devaient participer à une conférence à Milan ont annulé leurs interventions.

Sur les marchés, l'euro grimpait de 0,6% à 1,0477 dollar à 07h22 GMT. Le rendement du BTP italien à dix ans chutait de plus de 20 points de base et son écart avec son équivalent allemand revenait à moins de 230 points de base, contre un pic depuis avril 2020 à 252,9 la veille.

Côté actions, le compartiment bancaire européen enregistrait la plus forte progression sectorielle dans les premiers échanges, en hausse de 2,07%.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré mardi que la banque centrale surveillait "étroitement" l'évolution du marché et que celle-ci était prête à déployer des outils si nécessaire, en cas de poussée "désordonnée" des coûts d'emprunt des pays les plus endettés.

"Nous ne tolérerons pas des changements dans les conditions de financement qui vont au-delà des facteurs fondamentaux et qui menacent la transmission de la politique monétaire", a déclaré Isabel Schnabel, ajoutant que l'engagement de la BCE à éviter la fragmentation n'avait "aucune limite".

Une première option dont dispose la BCE pour contenir les spreads serait le réinvestissement du produit des obligations arrivant à échéance dans son énorme portefeuille d'actifs sur les marchés en difficulté. Ensuite, la banque pourrait si besoin mettre en place de nouveaux instruments dans un délai très court, a indiqué Isabel Schnabel.

"Maintenant, on parle. Ce sont juste des discussions, mais c'est un début", a déclaré Frederik Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management.

"Nous devrions avoir une déclaration (...) reflétant une volonté d'agir, puis peut-être qu'ils chargeront également des comités de travailler sur des solutions, c'est ce qui manquait la semaine dernière", a-t-il ajouté.

(Reportage Balazs Koranyi, Francesco Canepa et Frank Siebelt, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)