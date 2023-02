Réunion du G7 et nouvelles sanctions US contre la Russie vendredi

Réunion du G7 et nouvelles sanctions US contre la Russie vendredi













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'entretiendra par visioconférence avec ses pairs du G7 et le président ukrainien Volodimir Zelensky vendredi, au jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, à l'occasion duquel les Etats-Unis annonceront de nouvelles sanctions contre la Russie. Une réunion de crise du G7 avait été organisée dans la foulée du lancement de l'invasion russe, le 24 février 2022, avec l'annonce d'un premier train de sanctions contre Moscou, qui décrit son offensive comme une "opération militaire spéciale". La Maison blanche a indiqué que les dirigeants du G7 discuteront vendredi de moyens de "continuer à supporter l'Ukraine" et d'accentuer la pression sur la Russie. S'exprimant devant des journalistes, la porte-parole de la présidence américaine a souligné que "le G7 est devenu "un ancrage de notre réponse forte et unie à la Russie". Karine Jean-Pierre a indiqué que les nouvelles sanctions décidées par Washington viseront notamment des banques russes ainsi que les secteurs technologique et de la défense. Des personnalités et des entreprises russes impliquées seront aussi ciblées, a-t-elle ajouté. Les Etats-Unis dévoileront aussi vendredi un nouvel ensemble d'aides à l'Ukraine, a dit la porte-parole de la Maison blanche. (Reportage Steve Holland et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)