Réunion des ministres de l'UE sur de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran

par Sabine Siebold

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) doivent se réunir ce lundi pour tenter de s'accorder sur de nouvelles sanctions contre la Russie et de l'Iran.

Les chefs de la diplomatie des Vingt-Sept pourraient également convenir d'un financement supplémentaire de 2 milliards d'euros pour les livraisons d'armes à l'Ukraine.

Toutefois, la Hongrie pourrait bloquer certaines décisions, en recourant à ce que les diplomates ont dénoncé comme une "diplomatie du chantage" en raison du blocage par l'exécutif européen du versement de fonds européens à Budapest.

"Il y a un accord, en principe, mais il y a aussi le gros éléphant dans la pièce", a déclaré aux journalistes un diplomate européen en faisant référence au recours possible par Budapest de son droit de veto. "C'est une espèce de diplomatie de chantage que nous préférerions ne pas voir mais c'est de cela qu'il s'agit".

Les chefs de la diplomatie doivent débattre de nouvelles sanctions contre des personnalités et des organisations iraniennes à cause des violations des droits humains lors de la répression des manifestations antigouvernementales par Téhéran et de la fourniture de drones à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine.

"Nous allons approuver un ensemble de sanctions très sévères", a déclaré avant la réunion Josep Borrell, Haut Représentant de l'UE pour les Affaires extérieures. L'Union "prendra toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes femmes et les manifestants pacifiques", a-t-il poursuivi.

Les participants à la réunion discuteront d'un nouveau train de sanctions, le neuvième, contre la Russie, qui pourrait ajouter près de 200 personnes et entités à la "liste noire" recensant ceux ciblés par des gels d'avoirs notamment.

Josep Borrell espère qu'un accord soit trouvé dans la journée ou mardi.

Les ministres pourraient en outre convenir d'ajouter 2 milliards d'euros au fonds destinés à financer l'achat d'armes pour Kyiv, un fonds largement épuisé en près de dix mois de guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Ils devraient également se mettre d'accord sur une mission civile en Moldavie - qui pourrait demander une aide en matière de cyberdéfense, de lutte contre la corruption ou de renforcement de l'Etat de droit - et sur une mission militaire de trois ans au Niger pour soutenir le pays à améliorer sa logistique et ses infrastructures.

Le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde, est menacé par un éventuel débordement des violences du Mali voisin où sévissent des groupes islamistes.

(avec Bart Meijer, Charlotte Van Campenhout, rédigé par Sabine Siebold et Ingrid Melander, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)