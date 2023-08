Réunion de crise sur la canicule à la demande de Borne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Elisabeth Borne a convoqué jeudi une cellule interministérielle de crise consacrée à la canicule qui réunira les directeurs de cabinet de Matignon et des ministères concernés, a-t-on appris auprès du service de presse de la Première ministre. Parmi les ministères représentés à cette réunion, prévue à 17h00 au ministère de l'Intérieur, figurent ceux de la Transition écologique, de l'Intérieur, de la Santé, des Solidarités, de l'Agriculture et des Transports. Les préfectures des départements concernés - notamment ceux placés en vigilance "orange" - participeront à ce rendez-vous, a précisé Matignon, ajoutant que la situation dans les établissements pour personnes âgées et dans les transports serait, entre autres, étudiée. "La Première ministre a demandé cette réunion et suit la situation de très près", a-t-on ajouté. Les sept départements concernés ce jeudi par la vigilance "orange" canicule de Météo France sont : la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)