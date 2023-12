Rétro vélo 2023 : Jordi Meeus vainqueur sur les Champs-Elysées, Vingegaard écrasant maillot jaune

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Meeus s'offre la victoire sur les Champs-Elysées ! Dans le sprint le plus emblématique du cyclisme, c'est le Belge qui a pris le meilleur sur ses adversaires... Il devance Philipsen et Groenewegen, qui complètent le podium. L'étape a été tranquille aujourd'hui entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, les coureurs parcourant les 115 kilomètres en 2h56. Cette édition 2023 est officiellement terminée, voici les différents vainqueurs des maillots distinctifs : Jasper Philipsen, vainqueur de quatre étapes, a conservé sa tunique jusqu'au bout. Giulio Ciccone termine meilleur grimpeur de cette édition 2023. Deuxième du classement général, Tadej Pogacar est le meilleur jeune pour la deuxième année de suite. Enfin, Jonas Vingegaard a écrasé le classement général (7 minutes 29 d'avance sur Pogacar) et remporte son deuxième Tour de France consécutif.