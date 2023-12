Rétro tennis 2023 : Novak Djokovic, toujours plus haut !

par Matthieu Cointe (iDalgo) En remportant le Masters de Turin, Novak Djokovic a terminé de la meilleure manière une saison proche de la perfection. Le 19 novembre dernier, le Serbe battait Jannik Sinner en finale du "tournoi des Maîtres" et empochait le trophée du Masters pour la septième fois de sa carrière. Un énième record pour celui qui ne cesse de repousser les limites du sport. Plus tôt dans l'année, le numéro 1 mondial avait déjà raflé presque tous les tournois du Grand Chelem auxquels il participait, à commencer par son sacre à l'Open d'Australie contre Stefanos Tsitsipas. Intouchable à Roland-Garros et lors de l'US Open, le "Djoker" n'aura laissé passer que Wimbledon, avec une finale exceptionnelle perdue face à Carlos Alcaraz. À son palmarès, Novak Djokovic compte désormais 24 titres du Grand Chelem.