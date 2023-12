Rétro rugby 2023 : Le Stade Toulousain s'imposait contre La Rochelle et décrochait son 22e bouclier de Brennus

Rétro rugby 2023 : Le Stade Toulousain s'imposait contre La Rochelle et décrochait son 22e bouclier de Brennus













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Toulouse remportait une nouvelle fois le championnat de France ! Au terme d'une finale au scénario complètement dingue, le Stade Toulousain s'est imposé contre La Rochelle (29 - 26) et a soulevé le 22e bouclier de Brennus de son histoire. Dès le début de match, tout le monde a compris que cette finale allait remplir toutes les attentes. Après une première mi-temps engagée et pleine de spectacle, Antoine Hastoy venait transformer l'essai de Kerr-Barlow et renvoyait les deux équipes aux vestiaires sur une égalité parfaite (13 - 13). En seconde période, c'est le Stade Rochelais qui venait mettre sa main sur le jeu et qui dominait en prenant le large au score peu avant la fin (22 - 26, 71'). Mais sur la dernière opportunité toulousaine, Romain Ntamack a sorti une nouvelle action de grande classe. En partant de son camp, le 10 de Toulouse a remonté tout le terrain et s'est glissé dans le trou de souris laissé dans la défense rochelaise pour inscrire l'essai du titre pour le Stade Toulousain, transformé derrière par Thomas Ramos (29 - 26). Même si Toulouse n'a pas maîtrisé sa finale de bout en bout, c'est bel et bien l'expérience et la classe de ses grands joueurs qui est venue faire la différence en toute fin de match pour faire basculer la rencontre.