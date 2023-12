Rétro rugby 2023 : L'Afrique du Sud sur le toit du monde !

par Dorian Madala (iDalgo) Au terme d'une finale d'anthologie, l'Afrique du Sud a remporté, le 28 octobre 2023, sa quatrième Coupe du monde, record de son histoire, en dominant la Nouvelle-Zélande au Stade de France (11-12), dans un remake de la finale de 1995. Les Springboks ont construit leur victoire en première période, inscrivant tous ses points par le pied d'Handré Pollard, initialement pas prévu du voyage en France en raison d'une blessure au mollet. En face, les All Blacks, réduits à 14 après l'exclusion de leur capitaine, Sam Cane, ont payé leur indiscipline, mais ont créé du jeu. Les joueurs de Ian Foster, auraient même pu passer devant, mais Richie Mo'Unga a manqué la transformation de l'essai inscrit par Beauden Barrett. Son frère Jordie, a dévissé une pénalité à moins de dix minutes du terme alors que l'Afrique du Sud était réduite à 14 après un en-avant volontaire de Cheslin Kolbe. La prochaine édition aura lieu en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Les Bleus, éliminés en quart de finale, ont une revanche à prendre...