Rétro rugby 2023 : doublé historique du Stade Rochelais

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Rochelle sur le toit de l'Europe pour la deuxième année consécutive ! Le 20 mai 2023, les hommes de Ronan O'Gara se sont imposés face au Leinster en finale de la Champions Cup à l'Aviva Stadium de Dublin (27-26). Après une entame de match catastrophique et un score de 17 à 0 en faveur des Irlandais dès la 12e minute, les Maritimes ont inversé la tendance grâce à des essais de Danty (20e), Seuteni (38e) et Colombre (72e). Comme en 2022, le Stade Rochelais est venu à bout du Leinster en finale de la compétition pour décrocher le deuxième titre européen de son histoire. Tout proches de réaliser le doublé Champions Cup - Top 14, les Maritimes se sont inclinés en finale du championnat de France dans les dernières minutes face aux Toulousains.