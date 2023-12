Rétro football 2023 : Manchester City décroche enfin le Graal

Rétro football 2023 : Manchester City décroche enfin le Graal













par Matthieu Cointe (iDalgo) L'année du sacre pour Manchester City et Pep Guardiola. Le 10 juin 2023, les Cityzens battaient l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (1-0) pour remporter le premier titre de leur histoire en C1. Au stade olympique Atatürk, les Anglais se sont imposés grâce à un unique but de Rodri à la 68e minute de jeu. Ce succès a permis au club de Manchester de réaliser un triplé historique (Ligue des champions, Premier League, FA Cup), 24 ans après celui réalisé par son rival historique : Manchester United. Pour parachever le tout, les Skyblues se sont imposés en finale de la Coupe du monde des clubs le 22 décembre dernier face à Fluminense (4-0).