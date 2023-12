Rétro basket 2023 : retour sur le phénomène Wembanyama

par Matthieu Cointe (iDalgo) Dans le monde du basket en 2023, tous les yeux étaient rivés sur Victor Wembanyama. Le 22 juin dernier, le Francilien de 19 ans a été le premier joueur français de l'histoire à être sélectionné en première position de la draft NBA. Le phénomène de 2,24 mètres a été choisi par les Spurs de San Antonio pour devenir le nouveau joueur phare de la franchise sous les ordres du légendaire Gregg Popovich. Lors de la saison 2022/2023, Victor Wembanyama évoluait sous la tunique du Metropolitans 92, avec lequel il atteint la finale des playoffs de Betclic Elite, perdue face à l'AS Monaco. À l'issue de cette saison, il est élu meilleur joueur, défenseur et espoir de la compétition.