Retraites: Rassemblements partout en France contre le recours au 49.3

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La mobilisation contre le gouvernement se prolonge samedi avec des rassemblements un peu partout en France, après le tollé provoqué par le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote l'impopulaire réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à des rassemblements syndicaux de proximité à travers l'Hexagone ce week-end. Des cortèges ont défilé ou commencé à se former à Compiègne (Oise), Nantes (Loire-Atlantique), Saint-Etienne (Loire) ou encore Marseille (Bouches-du-Rhône), selon des images de BFM TV. Un rassemblement est également prévu à Paris en fin de journée. La veille, pour la deuxième soirée consécutive, une foule importante s'est massée place de la Concorde, à Paris, en face de l'Assemblée nationale. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres villes comme Rennes, Toulouse ou Bordeaux, parfois émaillés d'incidents comme lors de l'intrusion dans la mairie du 4e arrondissement de Lyon. La montée du mécontentement, conjuguée à l'amoncellement d'ordures ménagères dans les rues de Paris à cause d'une grève de la collecte et du traitement des déchets, constitue le principal test pour l'autorité du président Emmanuel Macron depuis la crise des "Gilets jaunes" fin 2018. Les huit journées de manifestations nationales contre la réforme depuis mi-janvier ont été largement pacifiques, mais la décision du gouvernement de recourir à l'article 49.3 fait craindre un durcissement du mouvement de protestation. Samedi, environ 37% des effectifs opérationnels des raffineries et dépôts de TotalEnergies étaient en grève, a dit un porte-parole de la compagnie pétrolière. | (Dominique Vidalon et Gilles Guillaume)