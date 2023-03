Retraites : Les députés Liot déposent une motion de censure "transpartisane"

PARIS, 17 mars (Reuters) - Le groupe de députés centristes Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot) a déposé vendredi une motion de censure visant le gouvernement d'Elisabeth Borne après sa décision de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites. La motion a recueilli 91 signataires de cinq groupes politiques, a-t-il fait savoir à Reuters. Aucun député Les Républicains (LR) n'a signé la motion de censure, a ajouté le groupe Liot. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Matthieu Protard et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)