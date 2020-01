Retraites : le gouvernement ne retire pas l'"âge-pivot" du projet de loi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'âge pivot à 64 ans, mesure emblématique de la réforme des retraites qui cristallise l'opposition des syndicats réformistes, figure bien dans le projet de loi qui sera rendu public ce vendredi, contrairement à ce que réclamait le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

Le gouvernement transmettra dans la journée aux caisses de retraite la dernière version de son projet de loi qui, selon l'entourage du Premier ministre, correspond en tout point à ce qu'Edouard Phillippe avait annoncé en décembre dernier devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le texte précise donc que la nouvelle gouvernance du régime universel définira une façon de parvenir à "un âge d'équilibre" à 64 ans en 2027, l'option gouvernementale étant de mettre en place un âge pivot progressif dès 2022, soit un âge qui devra être atteint pour une retraite à taux plein assorti d'un système de bonus-malus.

La CFDT et l'UNSA avaient pourtant fait de cette mesure un casus belli. Tout en mettant en ligne une pétition pour réclamer son retrait, Laurent Berger a proposé au gouvernement de tenir une "conférence de financement" pour dissocier la question financière du projet de loi.

Le Premier ministre, ouvert à l'idée, doit rencontrer les organisations patronales et syndicales ce vendredi en réunions bilatérales pour discuter d'un calendrier.

"On ne pouvait pas avoir un texte muet sur l'âge d'équilibre", a confié à Reuters un proche du secrétaire d'Etat en charge des retraites, Laurent Pietraszewski. "Il s'agit du coeur de la réforme".

Mais le texte n'est pas figé dans le marbre, assure-t-il. Il pourra être modifié par amendements lors du débat parlementaire qui doit débuter le 17 février.

Le chef du gouvernement est d'ailleurs prêt à revenir sur l'idée d'examiner le texte en procédure accélérée au Parlement afin de laisser le temps aux parlementaires de débattre des amendements qui seraient issus des négociations, explique-t-on dans son entourage.

En plus de cette conférence dont les modalités sont à déterminer, plusieurs négociations sont en cours avec les partenaires sociaux.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, se concentre sur la pénibilité et la gestion des fins de carrière. Laurent Pietraszewski mène le débat sur le minimum contributif et les transitions des régimes spécifiques vers le système unique. Le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Olivier Dussopt, discute quant à lui de la retraite progressive et de ses conditions de déploiement dans la Fonction publique.

Plusieurs dispositifs du projet de loi, notamment ce qui a trait aux transitions, feront également l'objet d'ordonnances pour laisser le temps aux régimes concernés de négocier avec le gouvernement, ajoute-t-on dans l'équipe de Laurent Pietraszewski.

(Caroline Pailliez, édité par Simon Carraud)