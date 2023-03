Retraites: La visite du roi Charles III reportée à cause de la crise sociale

PARIS/LONDRES (Reuters) - La visite d'Etat du roi Charles d'Angleterre en France, programmée de dimanche à mercredi, a été reportée en raison des manifestations contre la réforme des retraites, dont un nouvel opus est prévu mardi, ont fait savoir vendredi l'Elysée et le gouvernement britannique. La décision a été actée vers 10h00 lors d'un entretien téléphonique entre le chef de l'Etat, qui se trouvait à Bruxelles, et le souverain de 74 ans qui vient de succéder à sa mère Elizabeth II, décédée en septembre. "Nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens" de proposer au roi de venir faire une visite d'Etat dans ce contexte, a expliqué Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à la fin du sommet européen. "Il faut organiser ça quand le calme sera revenu". En fin de matinée, un communiqué de l'Elysée avait annoncé le report, alors que le roi Charles et la reine consort Camilla devaient poser le pied sur le sol français dimanche soir. "Compte tenu de l'annonce, hier, d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du Roi Charles III (...) sera reportée", pouvait-on lire. "C'est dommage", a dit à Reuters une source à la présidence française, estimant que la visite royale devrait pouvoir se tenir "dans les prochains mois." "C'est un grand honneur que le roi nous faisait de faire sa première visite d'Etat en France, c'était un moment de retrouvailles qui faisait suite au sommet franco-britannique [du 10 mars-NDLR] qui a été un grand succès", a ajouté cette source. "C'est dommage, c'est gâché, mais on aurait parlé d'autre chose que de l'amitié franco-britannique lors de cette visite." "Les relations entre le président et le roi sont excellentes, nos liens sont indéfectibles et nous espérons que cette visite sera possible dans les prochains mois", a-t-elle ajouté. "C'EST DANGEREUX AVEC LES MANIFS" Une source proche du dossier a évoqué la présence d'appels sur les réseaux sociaux à perturber la visite du roi. "Donc on n'a voulu prendre aucun risque", a-t-elle ajouté. Un porte-parole du gouvernement britannique a confirmé le report de la visite royale, parlant d'une décision "prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président français a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite". Selon une source au palais de Buckingham, le voyage de Charles III en Allemagne, prévu du 29 au 31 mars, est en revanche maintenu. Une même source avait indiqué en début de semaine que les manifestations contre la réforme des retraites en France pourraient avoir des conséquences sur l'organisation de la visite du roi dans le pays. En France, des voix dans l'opposition avaient appelé à l'annulation de cette visite en raison du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, qui s'est amplifié depuis le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la loi sans vote. Le report de cette visite a été immédiatement salué sur les réseaux sociaux par des membres de La France Insoumise (LFI). "La réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire", a commenté sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, qui estimait que le moment n'était pas le bon pour recevoir cette visite. "Puisqu'il ne reçoit plus le roi d'Angleterre Charles III, Macron peut recevoir l'intersyndicale maintenant ?", a renchéri le député LFI-Nupes de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, en référence aux syndicats qui demandent en vain depuis des semaines à être reçus à l'Elysée. Le programme de la visite d'Etat en France de Charles III comprenait une visite au musée d'Orsay, à l'Elysée, un dîner au château de Versailles et une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Le roi devait se rendre mardi dans la région de Bordeaux, où des manifestants ont incendié jeudi soir la porte de la mairie. Dans les rues de Paris, le report de la visite royale était commentée. "Le roi a raison, c'est dangereux avec les manifs. Et en même temps il doit comprendre que les Français doivent se faire entendre", a dit à Reuters Dorian Ginggen, 23 ans. Ce n'est "pas le moment" non plus de l'avis de Claude Rio, 57 ans. "On est en pleine crise, le peuple est dehors, les policiers sont très sollicités et ils n'ont pas le temps de s'occuper de la visite du roi", a-t-il estimé. (Reportage Dominique Vidalon, avec la contribution de Sachin Ravikumar et Michael Holden à Londres, rédigé par Kate Entringer et Blandine Hénault, édité par Blandine Hénault)