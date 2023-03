Retraites: La motion de censure déposée par le RN rejetée

PARIS (Reuters) - La motion de censure déposée par le Rassemblement national (RN) après le recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution sur son projet de loi de réforme des retraites a été rejetée lundi par les députés. Seuls 94 députés ont voté en sa faveur, loin des 287 voix requises pour faire tomber le gouvernement. Peu avant, une autre motion de censure émanant du groupe centriste Liot avait également été rejetée de justesse, à neuf voix près. Avec le rejet de ces deux motions, le gouvernement peut désormais faire aboutir son projet de réforme des retraites qui doit néanmoins encore être promulgué par le chef de l'Etat après d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Elizabeth Pineau)