Retraites: La DGAC demande d'annuler lundi 30% des vols à Orly, 20% à Marseille

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé vendredi aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols pour la journée de lundi dans les aéroports de Paris Orly et Marseille-Provence en raison d'un préavis de grève déposé dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. "La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30% sur l'aéroport de Paris-Orly et de 20% sur l'aéroport de Marseille-Provence", a indiqué la DGAC dans un communiqué. "En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", a-t-elle ajouté. Cette décision intervient alors que plusieurs organisations syndicales ont déposé un préavis de grève nationale interprofessionnelle dans l'ensemble de la fonction publique et le secteur privé pour le 20 mars. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)