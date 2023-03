Retraites : Intervention des forces de l'ordre à la raffinerie de Gonfreville

(Ajoute détails) PARIS, 24 mars (Reuters) - Les forces de l'ordre sont intervenues tôt jeudi matin à la raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, en Seine-Maritime, où des salariés grévistes bloquaient l'accès au site. Les gendarmes ont libéré l'accès à la raffinerie afin que les salariés réquisitionnés puissent prendre leur poste. "Les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger le piquet de grève qui était installé devant l'entreprise," a déclaré à Reuters le secrétaire général CGT de la raffinerie de Gonfreville, Alexis Antonioli. Cette intervention des forces de l'ordre est liée aux réquisitions préfectorales des salariés de la raffinerie pour libérer des stocks de kérosène présents dans la raffinerie, a précisé Alexis Antonioli. Les salariés grévistes de la raffinerie de Gonfreville, la plus grande de France, s'opposent à la réforme des retraites, adoptée sans vote au Parlement après que le gouvernement a eu recours au 49.3. (Reportage Pascal Rossignol, rédigé par Camille Raynaud)