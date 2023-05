Retraites : FO et CFDT, reçues à Matignon, n'abdiquent pas

(Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a reçu mardi à Matignon le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, puis son homologue de la CFDT, Laurent Berger, pour des entretiens en tête-à-tête destinés à renouer le dialogue après des mois de tensions sur la réforme des retraites. Les deux représentants syndicaux ont exprimé leur intention de poursuivre la mobilisation face à la réforme portée par l'exécutif, alors qu'une nouvelle journée de grève et de manifestations est programmée le 6 juin. "Notre première revendication, c'est le retrait de cette réforme des retraites dont nous ne voulons toujours pas. Et 94% des actifs n'en veulent pas", a dit Frédéric Souillot à l'issue de sa réunion avec la cheffe du gouvernement, indiquant avoir aussi évoqué "l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux parce que l'inflation continue". Laurent Berger a déclaré pour sa part qu'il serait "inacceptable" que la proposition visant à supprimer le report de l'âge légal de la retraite, de 62 ans à 64 ans, ne soit pas examinée par le Parlement. Elisabeth Borne recevra mercredi les représentants de la CGT, la CFE-CGC et la CFTC. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean Terzian)