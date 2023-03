Retraites : Accord de la commission mixte paritaire sur le projet de loi

PARIS, 15 mars (Reuters) - La commission mixte paritaire (CMP), composée de sept députés et sept sénateurs, est parvenue mercredi à un accord sur une version commune du projet de loi réformant le système de retraites en France, a-t-on appris de sources parlementaires. Cet accord, obtenu avec 10 voix pour et 4 contre, ouvre la voie à un vote définitif sur le texte jeudi matin au Sénat puis dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, où le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean Terzian)