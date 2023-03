Retraites: 1,28 million de manifestants, 81.000 à Paris, selon les chiffres du ministère

PARIS (Reuters) - Environ 1,28 million de personnes ont pris part mardi en France à la sixième journée de mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, dont 81.000 à Paris, selon les estimations rapportées par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris. La CGT de son côté a fait état de 3,5 millions de manifestants en France dont 700.000 à Paris, a rapporté BFM TV. En comparaison, lors de l'acte 2 de la mobilisation, le 31 janvier, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1,27 million de manifestants dans le pays, dont 87.000 dans la capitale, une participation qui était jusque-là record depuis le début du mouvement de contestation. Les syndicats avaient évoqué une mobilisation historique avec deux millions de personnes dans la rue à travers le pays. (Reportage Alain Acco, rédigé par Kate Entringer, édité par Jean Terzian)