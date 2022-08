Retour au calme à Tripoli après les affrontements de la veille

TRIPOLI (Reuters) - La capitale libyenne était calme dimanche, au lendemain d'affrontements qui ont fait 32 morts et 159 blessés, les plus graves depuis deux ans dans le pays, à la suite d'une offensive contre le gouvernement basé à Tripoli.

Les voitures circulaient de nouveau normalement dans la capitale où les magasins étaient ouverts et où la population tentait de réparer les dégâts provoqués par les violences, des véhicules incendiés étant encore visibles dans le centre de Tripoli.

Ces combats ont fait craindre un embrasement du pays, plongé dans une impasse en raison de la lutte pour le pouvoir entre le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah à Tripoli et Fathi Bashagha - soutenu par le Parlement siégeant dans l'est du pays - qui tente d'installer un nouveau gouvernement dans la capitale.

Il s'agissait samedi de la deuxième tentative depuis mai de Fathi Bashagha pour prendre le pouvoir à Tripoli.

Les compagnies aériennes ont annoncé dimanche que le trafic aérien était normal à l'aéroport Mitiga de Tripoli, signe que la situation s'est améliorée sur le plan de la sécurité.

Le ministère de la Santé a déclaré dimanche que 32 personnes avaient été tuées samedi dans les violences et que 159 avaient été blessées, alors qu'une source du ministère avait précédemment estimé le nombre de morts et de blessés à 23 et 87 respectivement.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à la fin immédiate des violences et à un véritable dialogue pour sortir de l'impasse politique en Libye.

