Rétablir les communications militaires USA-Chine, objectif de la réunion avec Xi, dit Biden

Crédit photo © Reuters

par Andrea Shalal WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que l'objectif de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping mercredi serait de rétablir des communications normales entre les deux puissances mondiales, notamment sur le plan militaire. S'exprimant devant des journalistes à la Maison blanche, Joe Biden a dit qu'il s'efforçait d'améliorer les relations entre les Etats-Unis et la Chine, qui se sont tendues davantage en début d'année avec la présence d'un présumé ballon espion chinois au-dessus du territoire américain. Depuis lors, les réunions bilatérales à haut niveau ministériel se sont multipliées, avec l'objectif d'éviter une escalade des tensions. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, fait partie des membres de l'administration américaine à s'être rendus en Chine ces derniers mois. Joe Biden et Xi Jinping doivent s'entretenir mercredi à San Francisco en marge d'un sommet du forum de Coopération économique Asie Pacifique (Apec). Il s'agira seulement de la deuxième rencontre physique entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison blanche en janvier 2021. Interrogé sur ce qui rendrait réussie sa rencontre avec Xi Jinping, le président américain a répondu: "Revenir dans un cadre normal, échanger et être capables de décrocher le téléphone et de se parler en temps de crise, et être capables de s'assurer que nos armées aient toujours des contacts." "Mais je ne vais pas continuer de soutenir une position dans laquelle, pour pouvoir investir en Chine, nous devons livrer tous nos secrets commerciaux", a-t-il ajouté. Pékin a rompu les échanges entre l'armée chinoise et l'armée américaine en réaction à la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre américaine des représentants, en août 2022. La question de Taiwan est considérée par la Chine comme une ligne rouge dans ses relations avec les Etats-Unis. Rétablir les contacts entre les armées des deux pays est l'un des principaux objectifs de Washington pour éviter tout calcul erroné. (Reportage Andrea Shalal et Steve Holland; version française Jean Terzian)