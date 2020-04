Restructuration en vue pour le personnel navigant de British Airways

Crédit photo © Reuters

LONDRES/PARIS (Reuters) - British Airways réfléchit à une vaste réorganisation de ses équipes de personnel navigant qui devrait aboutir à une forte réduction de leurs effectifs, montre une note interne diffusée mercredi.

Le groupe de compagnies aériennes IAG, à qui appartient British Airways, a fait savoir mardi qu'il pourrait supprimer jusqu'à 12.000 emplois au sein de la compagnie britannique pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie de coronavirus.

"Nos propositions ont pour objectif de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois possible et d'assurer un avenir durable", peut-on lire dans la note interne d'un cadre dirigeant de British Airways que les représentants des 16.500 personnels de cabine de la compagnie ont pu consulter.

Une porte-parole de BA n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le projet évoqué dans cette note prévoit la suppression des trois catégories actuelles de personnel navigant ("worldwide fleet" pour les long-courriers, "Euro fleet" pour les moyen-courriers et "mixed fleet") et leur remplacement par une seule entité au sein de laquelle les personnels seraient affectés à tout type de vol, du court- au long-courrier.

