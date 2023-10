République tchèque et Pologne instaurent des contrôles aux frontières avec la Slovaquie

PRAGUE/VARSOVIE, 3 octobre (Reuters) - La République tchèque et la Pologne ont déclaré mardi avoir pris des mesures coordonnées pour instaurer des contrôles le long de leurs frontières avec la Slovaquie afin de réduire l'immigration clandestine et l'activité des passeurs. Ces contrôles renforcés débuteront mercredi et dureront 10 jours, avec la possibilité de les prolonger. "Il s'agit d'une mesure nécessaire pour lutter efficacement contre les groupes de passeurs et l'immigration clandestine", a déclaré le ministre tchèque de l'Intérieur, Vit Rakusan, sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Les contrôles auront lieu de manière aléatoire sur toute la longueur de la frontière avec la Slovaquie, de manière à limiter le plus possible le trafic transfrontalier et à ne pas alourdir inutilement le trafic ou les passagers." Ludovit Odor, Premier ministre slovaque du gouvernement sortant, a annoncé qu'il réagirait à ces nouveaux contrôles mercredi. "La migration a besoin d'une solution européenne pour les frontières extérieures", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Lorsqu'un pays commence à surveiller davantage sa frontière, cela entraîne des effets en cascade, nous en paierons tous le prix et le résultat sera très incertain." Les élections législatives en Slovaquie ont été remportées dimanche par l'ancien Premier ministre Robert Fico, qui a adopté une ligne dure sur les questions migratoires. Le ministre polonais de l'intérieur, Mariusz Kaminski, a déclaré qu'il avait informé ses homologues allemand, slovaque, autrichien et tchèque, ainsi que la Commission européenne, de ces nouveaux contrôles, conformément aux règles de l'espace Schengen de l'Union européenne relatives à l'exemption de visa. "Ces dernières semaines, nous avons repéré et arrêté 551 immigrés clandestins à la frontière avec la Slovaquie. Cette situation nous incite à prendre des mesures déterminées", a déclaré Mariusz Kaminski. (Reportage Jason Hovet à Prague et Pawel Florkiewicz à Varsovie ; Rédigé par Andrew Heavens et Ed Osmond, version française Augustin Turpin)