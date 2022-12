République démocratique du Congo: Au moins 50 morts dans des inondations à Kinshasa

KINSHASA (Reuters) - Au moins 50 personnes sont mortes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, a déclaré mardi le chef de la police de la ville, Sylvano Kasongo.

Des images partagées en ligne, que Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement, montrent des quartiers entiers inondés d'eau boueuse et des routes éventrées par des glissements de terrain.

Une vidéo semble montrer une grande route coupée en deux par un trou géant qui a englouti plusieurs véhicules dans le district de Mont-Ngafula.

"Nous en sommes déjà à une cinquantaine de morts et ce n'est pas encore définitif", a déclaré Sylvano Kasongo.

Le Premier ministre et le gouverneur de la province se sont rendus dans les zones inondées, et les responsables locaux devraient rencontrer des représentants du ministère de l'Intérieur et d'autres organes de l'État pour faire face à l'urgence, a déclaré un représentant du bureau du gouverneur.

