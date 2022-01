Reprise en douceur en vue pour les Bourses européennes

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses de la zone euro sont attendues sans grand changement lundi pour la première séance de 2022, en l'absence d'une bonne partie des investisseurs pour cause de prolongation de la trêve des fêtes.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,05% pour le Dax à Francfort et un recul de 0,08% pour l'EuroStoxx 50 tandis que le CAC 40 à Paris pourrait progresser d'environ 0,15% selon les premières indications disponibles. Le marché londonien restera fermé en ce premier jour ouvré de l'année.

Dans un contexte toujours fortement marqué par la situation sanitaire, cette première séance de l'année sera animée principalement par la publication des résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier dans la zone euro. Ces indices PMI devraient confirmer la croissance de l'activité malgré la propagation du variant Omicron du coronavirus et les tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs surveillent par ailleurs d'éventuels nouveaux développements dans le dossier du promoteur immobilier chinois en difficulté Evergrande, qui a annoncé la suspension de sa cotation à Hong Kong sans en préciser la raison.

La Bourse de New York a fini en baisse mais tout près de ses records vendredi la dernière séance d'une année dominée par la poursuite de la reprise économique et du rebond des profits des entreprises.

L'indice Dow Jones a perdu 0,16%, soit 59,78 points, à 36.338,3, le Standard & Poor's 500 a cédé 12,55 points (-0,26%) à 4.766,18 et le Nasdaq Composite a reculé de 96,59 points (-0,61%) à 15.644,97.

Tous trois affichent des performances positives pour le mois de décembre et le quatrième trimestre et l'année 2021 se solde par une progression de 18,7% pour le Dow Jones, de 26,9% pour le S&P-500 et de 21,4% pour le Nasdaq, qui enregistrent en outre leur plus forte progression sur trois ans depuis 1999.

Les contrats à terme sur les principaux suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%.

EN ASIE

Les marchés japonais et ceux de Chine continentale restent fermés pour le Nouvel An.

À Hong Kong, qui a enregistré en 2021 la pire performance des grands marchés boursiers mondiaux avec un repli de 14,1%, l'indice Hang Seng perd 0,48% dans des volumes très réduits, pénalisé une nouvelle fois par les préoccupations liées à la santé du secteur immobilier chinois: l'indice du secteur abandonne 3,06%.

CHANGES/TAUX

Les volumes sont également réduit sur le marché des devises, où le dollar affiche un repli symbolique face aux autres grandes monnaies internationales (-0,05%).

Le billet vert progresse toutefois face à l'euro, qui revient à 1,1339 dollar après avoir inscrit vendredi un plus haut de six semaines à 1,1386.

Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est en légère hausse à {US10YT=RR;RT_YIELD_1}%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier commence l'année dans le vert après l'annonce samedi d'une diminution des livraisons libyennes de 200.000 barils par jour pendant une semaine en raison de travaux de maintenance sur un oléoduc.

Le Brent gagne 0,9% à 78,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,93% à 75,91 dollars.

Les investisseurs attendent mardi la réunion des pays de l'Opep+, qui doivent débattre de leur stratégie de production. Selon quatre sources, l'Organisation des pays exportateurs et ses alliés devraient s'en tenir à un relèvement de leur offre de 400.000 bpj pour février.

(Edité par Maztthieu Protard)