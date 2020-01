Reprise du dialogue sur les retraites, l'âge pivot dans la balance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Gouvernement et syndicats campaient sur leurs positions mardi à la reprise des négociations sur le projet de réforme des retraites, le Premier ministre Edouard Philippe affichant sa fermeté sur l'équilibre financier du système et Laurent Berger exigeant le retrait de l'âge pivot du texte de loi.

Au 34e jour de la grève dans les transports publics en France, une série de concertations sur les modalités de la réforme, qui doit être présentée le 24 janvier en conseil des ministres, a débuté au ministère du Travail.

Le chef du gouvernement a ouvert la première séance, il avait dès avant sur RTL assuré faire "le maximum pour que ça aille vite" et que la situation se débloque.

"La discussion se noue et peut donner le sentiment d’être lente. Nous traitons beaucoup de sujets avec beaucoup d’acteurs. Le dialogue social ne se fait pas en une heure de façon spectaculaire", a-t-il souligné.

Pénibilité et gestion des fins de carrières étaient au menu des discussions mardi. En parallèle, le secrétaire d'Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski, mène le dialogue sur le minimum contributif et les transitions des régimes spécifiques vers un système "universel" par points.

Le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Olivier Dussopt, se concentre pour sa part sur la retraite progressive et ses conditions de déploiement dans la Fonction publique.

"Dans une discussion et pour trouver un compromis, il faut que chacun bouge un peu", a dit Edouard Philippe, en réitérant l'espoir que la réforme, qui met fin aux 42 régimes de retraite existants, soit adoptée à l'Assemblée nationale en mars.

La CGT et Force ouvrière, fers de lance de deux nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle jeudi et samedi, continuent de réclamer le retrait pur et simple du projet. Les syndicats réformistes, CFDT et Unsa, rejettent toute réforme paramétrique axée sur l'instauration progressive d'un "âge d'équilibre" à 64 ans en 2027.

L'ÂGE PIVOT, PLUS UN TOTEM?

"Je ne suis fermé sur aucune modalité" concernant cette mesure, a dit Edouard Philippe sur RTL. "Je suis attaché à un principe qui veut que cette réforme (...) ne soit pas une réforme si irresponsable, qui ne se poserait pas la question de savoir comment est-ce qu'on finance des avancées."

"Je pense qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce que le système futur soit équilibré et je ne démords pas de cela", a-t-il ajouté.

Dans un geste d'ouverture, il a jugé que la proposition du dirigeant de la CFDT Laurent Berger d'une "conférence de financement" sur les retraites était "une bonne idée".

Edouard Philippe devait avancer lors des discussions des propositions "qui nous permettront peut-être de donner un contenu, un calendrier et un mandat à cette conférence".

"On a vu que l'âge pivot ne semblait plus être un totem, maintenant (...) ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit plus dans le projet de loi", a répliqué Laurent Berger en arrivant au ministère du Travail.

"On peut entendre que les partenaires sociaux ont peut-être d’autres idées que de voir appliquer une notion d’âge d’équilibre", a précisé Laurent Pietraszewski sur Radio Classique. "Il faut bien comprendre que nous ne faisons pas cette réforme avec une visée budgétaire et économique."

Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, s'est félicité d'une "ouverture" du gouvernement qu'il entend toutefois "vérifier".

"On peut avoir un effort partagé, l'important étant que ce soit un cocktail de solutions, parce que c'est ça un compromis, et pas une mesure préfabriquée où à la fois on nous tend la main et on nous tord le bras", a-t-il réagi sur RTL.

Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, "le seul signe d'ouverture qu'on veut entendre, c'est le retrait du projet".

"Qu'est-ce ce que ça veut dire une carrière complète? Combien de temps un jeune va devoir travailler ? Personne n’est capable de répondre à cette question, parce que ce projet est injuste", a-t-il dit sur France Inter.

(Marine Pennetier et Sophie Louet, édité par Henri-Pierre André)