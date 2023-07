Reprise des attaques russes de drônes sur Kyiv

KYIV, 2 juillet (Reuters) - La Russie a lancé une attaque nocturne de drones sur Kyiv et ses environs après une pause de 12 jours, déclenchant les systèmes de défense aérienne, ont rapporté dimanche des responsables militaires ukrainiens. Selon l'armée de l'air, huit drones Shahed de fabrication iranienne et trois missiles de croisière, qui ont été abattus, ont été utilisés. "Une autre attaque ennemie contre Kyiv", a écrit sur le réseau Telegram Serhiy Popko, un officier qui dirige l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Trois maisons ont été endommagées à la suite de la chute de débris de drones dans la région de Kyiv, blessant une personne, a rapporté sur sa page Facebook le chef militaire de la région, Ruslan Kravchenko. Des témoins de Reuters ont entendu des explosions ressemblant au bruit de systèmes de défense aérienne frappant des cibles. Kyiv et ses environs, ainsi que d'autres régions du centre et de l'est de l'Ukraine ont fait l'objet d'alertes aériennes pendant environ une heure peu après 02h00 du matin, heure locale (23h00 GMT). (Reportage Gleb Garanich, Pavel Polityuk à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne; version française Elizabeth Pineau)