Reprise de feu en Gironde

par Stéphane Mahé et Layli Foroudi

HOSTENS, Gironde (Reuters) - Un incendie "très virulent" a déjà brûlé 6.000 hectares en Gironde, au lendemain d'une reprise du feu de forêt hors norme de la mi-juillet à Landiras, dans le sud du département, a annoncé mercredi la préfecture de la Gironde.

L'incendie, qui a repris mardi à la mi-journée et est sorti de la zone dans laquelle il avait été fixé, est "très virulent et s'est étendu au département des Landes" malgré la mobilisation de 500 sapeurs-pompiers mardi, a précisé la préfecture dans un communiqué de presse.

Aucune victime n'est à déplorer à ce stade mais environ 3.800 personnes ont déjà été évacuées, près de 2.000 personnes étaient en cours d'évacuation en début de matinée et 16 maisons ont été détruites, ajoute la préfecture.

"Nous abordons une journée de très grands risques, la météo est extrêmement défavorable", a averti Martin Guespereau, préfet délégué de Nouvelle-Aquitaine pour la défense et la sécurité, lors d'un point de presse en milieu de matinée à Landiras.

Outre la canicule et la sécheresse, la présence de la tourbe dans la région "fait que le feu du mois de juillet, ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il était enterré", a-t-il souligné.

"La situation reste critique", a renchéri lors de ce point de presse Marc Vermeulen, chef de corps des pompiers de Gironde, en précisant que des renforts nationaux étaient attendus.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un renforcement des moyens mobilisés et précisé à la mi-journée sur Twitter que "plus de 1.000 sapeurs-pompiers, neuf avions et deux hélicoptères bombardiers d'eau" étaient désormais à pied d'oeuvre.

"UN ÉNORME NUAGE DE FUMÉE"

Dans la commune d'Hostens, en Gironde, la police est allée au domicile de chaque habitant pour demander d'évacuer.

Camille Delay a dû quitter sa maison et sa boutique à la hâte avec son compagnon, son fils et leurs deux chats. "Dans l'après-midi, ça a commencé à tourner vinaigre. Tout le monde dans le village est monté sur les toits pour voir ce qu'il se passait. En dix minutes, un petit nuage de fumée est devenu énorme", a dit à Reuters la jeune femme de 30 ans.

Dans le département des Landes voisin, vers lequel le feu s'est étendu dans le courant de la nuit, un peu plus de 200 personnes ont été évacuées et près de 200 hectares ont brûlé, a déclaré Françoise Tahéri, préfète des Landes, lors du point de presse à Landiras.

Deux sapeurs-pompiers ont été blessés, a-t-elle précisé.

Concernant l'incendie qui s'est déclenché lundi entre la Lozère et l'Aveyron, entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes, le feu n'est pas encore maîtrisé mais il a cessé de progresser, rapporte le quotidien La Dépêche sur son site mercredi matin, en citant le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Aveyron.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi sur Twitter qu'il se rendrait mercredi dans l'Aveyron pour faire un point sur la situation.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, devait quant à lui se rendre dans le Maine-et-Loire, où plus de 1.200 hectares ont été détruits par les flammes, selon le service départemental des sapeurs-pompiers.

Selon les données du système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis) https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/estimates, 256 incendies ont déjà été recensés en France depuis le début de l'année, avec une surface totale brûlée de près de 50.600 hectares (contre 214 feux et 30.652 hectares de forêts détruits par le feu sur l'ensemble de l'année 2021).

(Reportage Stéphane Mahé à Hostens, Layli Foroudi à Paris, rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)